В Минске 19 сентября обсудят вопрос обмена пленными в Донбассе
- РИА Новости
«На повестке дня 19 сентября у нас стоят следующие вопросы: обмен всех установленных на всех установленных, подписание декларации, осуждающей пытки и сексуальное насилие, и без вести пропавшие», — цитирует Морозову РИА Новости.
Она добавила, что также будет затронут вопрос ремонта моста в станице Луганской.
Морозова отметила, что в ДНР готовы провести обмен пленными в любой момент, но высказала сомнения в позитивных результатах переговоров по этому вопросу.
Ранее в ДНР заявили, что Киев удерживает около 277 жителей Донбасса.