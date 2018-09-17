В Минске 19 сентября обсудят вопрос обмена пленными в Донбассе

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Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что 19 сентября в Минске на переговорах по Донбассу будут обсуждаться обмен пленными, декларация, осуждающая пытки, и пропавшие без вести.
В Минске 19 сентября обсудят вопрос обмена пленными в Донбассе
  • РИА Новости

«На повестке дня 19 сентября у нас стоят следующие вопросы: обмен всех установленных на всех установленных, подписание декларации, осуждающей пытки и сексуальное насилие, и без вести пропавшие», — цитирует Морозову РИА Новости.

Она добавила, что также будет затронут вопрос ремонта моста в станице Луганской.

Морозова отметила, что в ДНР готовы провести обмен пленными в любой момент, но высказала сомнения в позитивных результатах переговоров по этому вопросу.

Ранее в ДНР заявили, что Киев удерживает около 277 жителей Донбасса

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