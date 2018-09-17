В Госдуме оценили указ Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией

Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Сергей Шаргунов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией.

«Это скажется на жизни тех украинцев, которые в поисках заработков устремляются в Россию. Ведь дальнейшее ухудшение отношений между Россией и Украиной бьёт, прежде всего, по простым людям», — заявил он.

Шаргунов также отметил, что, несмотря на все сложности, экономические отношения между Москвой и Киевом остаются вполне неплохими и принимать подобную декларацию на таком фоне просто неправильно.

«Соответственно, необходимо связать это решение с внутриполитической ситуацией на Украине, которой уже через полгода предстоят очередные президентские выборы, поэтому перед нами просто взгонка эмоций», — добавил он.

Со своей стороны, депутат Госдумы от Севастополя Михаил Шеремет в беседе с «Невскими новостями» заявил, что Москва всегда будет строго следовать нормам международного права и ущемления украинцев на территории России не было и никогда не будет.

«Что же касается территории Украины, там не только у русских нет прав, там и у украинцев прав нет», — считает он.

Ранее МИД России назвал прекращение Украиной договора о дружбе деструктивным шагом.