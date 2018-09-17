«Дочки» российских банков обжаловали арест своих акций в Верховном суде Украины

«Дочки» российских госбанков обжаловали постановление суда об аресте своих акций на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Украины.

Отмечается, что 14 сентября были зарегистрированы две одинаковые жалобы на решение апелляционного суда об аресте акций.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева постановил наложить арест на акции украинских «дочек» ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с России компенсации за имущество в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.