Кучма рассказал о «мечте» России разорвать Минские соглашения
- РИА Новости
«Тогда бы они имели возможность сказать, что, мол, видите, Украина же ничего не хочет делать, не выполняет минские договорённости», — сказал он в интервью изданию «Сегодня».
При этом Кучма подчеркнул, что закрытие переговоров не в интересах Украины.
«На минских договорённостях стоят экономические санкции против России. Если закроем этот формат — нет торговых санкций», — пояснил он.
Ранее бывший украинский лидер заявил об отсутствии альтернативы Минским соглашениям.