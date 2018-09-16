Кучма рассказал о «мечте» России разорвать Минские соглашения

Экс-президент Украины и представитель страны в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма заявил, что Москва «спит и видит», как бы завершить минский процесс руками Киева.

«Тогда бы они имели возможность сказать, что, мол, видите, Украина же ничего не хочет делать, не выполняет минские договорённости», — сказал он в интервью изданию «Сегодня».

При этом Кучма подчеркнул, что закрытие переговоров не в интересах Украины.

«На минских договорённостях стоят экономические санкции против России. Если закроем этот формат — нет торговых санкций», — пояснил он.

Ранее бывший украинский лидер заявил об отсутствии альтернативы Минским соглашениям.