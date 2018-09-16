СМИ: Украина запретила въезд советнику Корбина

Украина на три года запретила въезд в страну Эндрю Мюррею — советнику лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, Служба безопасности Украины (СБУ) посчитала Мюррея представляющим угрозу национальной безопасности.

Уточняется, что во въезде на Украину ему было отказано в июне.

Мюррей на протяжении 40 лет был членом британской Коммунистической партии, а в 2016 году вступил в ряды лейбористов. Политик выступал против поддержки Западом режима в Киеве, установившегося после государственного переворота.

Ранее на Украину не пустили секретаря генконсульства России.