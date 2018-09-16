СМИ: Украина запретила въезд советнику Корбина

Короткая ссылка
Украина на три года запретила въезд в страну Эндрю Мюррею — советнику лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина. Об этом пишет Daily Mail.
СМИ: Украина запретила въезд советнику Корбина
  • Reuters

По информации издания, Служба безопасности Украины (СБУ) посчитала Мюррея представляющим угрозу национальной безопасности.

Уточняется, что во въезде на Украину ему было отказано в июне.

Мюррей на протяжении 40 лет был членом британской Коммунистической партии, а в 2016 году вступил в ряды лейбористов. Политик выступал против поддержки Западом режима в Киеве, установившегося после государственного переворота.

Ранее на Украину не пустили секретаря генконсульства России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить