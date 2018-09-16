СМИ: Украина запретила въезд советнику Корбина
- Reuters
По информации издания, Служба безопасности Украины (СБУ) посчитала Мюррея представляющим угрозу национальной безопасности.
Уточняется, что во въезде на Украину ему было отказано в июне.
Мюррей на протяжении 40 лет был членом британской Коммунистической партии, а в 2016 году вступил в ряды лейбористов. Политик выступал против поддержки Западом режима в Киеве, установившегося после государственного переворота.
Ранее на Украину не пустили секретаря генконсульства России.