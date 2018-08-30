На Украину не пустили секретаря генконсульства России

Короткая ссылка
Украинские пограничники не пустили в страну второго секретаря генконсульства России в Харькове, сообщает Госпогранслужба.
На Украину не пустили секретаря генконсульства России
  • © dpsu.gov.ua

«Сегодня сотрудники Харьковского пограничного отряда не пропустили российского дипломата, которому запрещён въезд на Украину», — говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина планировал попасть на территорию Украины через пункт контроля «Харьков-пассажирский» поездом из Москвы.

При проверке документов пограничники выяснили, что один из пассажиров является вторым секретарём генконсульства России в Харькове. По данным ведомства, в отношении россиянина действовало поручение уполномоченных госорганов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года.

Имя дипломата не уточняется.

Ранее сообщалось, что МИД Украины может запретить въезд венгерскому министру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить