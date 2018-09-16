Посольство США призвало Украину принять все меры для «запуска» антикоррупционного суда

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Посольство США в Киеве призывает власти Украины принять все необходимые меры для успешного запуска в стране Высшего антикоррупционного суда.
Посольство США призвало Украину принять все меры для «запуска» антикоррупционного суда
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«Мы призываем украинские власти принять все необходимые меры для успешного запуска Высшего антикоррупционного суда. Демократии процветают только с эффективной судебной ветвью власти», — говорится в сообщении в Twitter.

В июне президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о создании антикоррупционного суда.

Создание антикоррупционного суда является одним из главных требований к Украине со стороны Международного валютного фонда.

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