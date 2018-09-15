Гиоргадзе рассказал об обращении к властям США из-за лаборатории в Грузии

Экс-министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в интервью RT заявил, что обратился к властям США с просьбой расследовать законность действий тех, кто работает в американской лаборатории под Тбилиси.

«Я заранее говорю, что это не политика. Это сфера гуманитарная. Я сейчас не политикой занимаюсь. Я не участвую в выборах, моя партия не участвует в выборах. Для меня это никакой не пиар. Для меня это гонг, колокол — обратите внимание. Поэтому я и обратился к президенту США Дональду Трампу», — отметил он.

По словам Гиоргадзе, он «обратился с просьбой назначить расследование о законности действий тех, кто работает в лаборатории Лугара и выполняет поручения предыдущей администрации США по договорённости с предыдущим президентом Грузии».

«Это обращение ещё не дошло. Мы его переводим. Кстати, я хочу обратиться и к конгрессменам, чтобы это была не какая-то жалоба, клевета и так далее. И мы обращаемся не для того, чтобы сказать: «Видите, конгрессмены, какие вы плохие». Наоборот: «Господа конгрессмены, обратите на нас внимание, загляните, что там. Расследование назначьте». Мы не просим о другом», — подчеркнул он.

Ранее Гиоргадзе призвал экспертов изучить документы о деятельности американской лаборатории в Грузии, в которой могли проводиться эксперименты над людьми.

Полная версия интервью — в материале RT.