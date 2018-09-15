В Крыму прокомментировали заявление Порошенко об «оккупации» Азовского моря

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о стремлении России «оккупировать» Азовское море.

Иоффе заявил, что Киеву нужно «просто выполнять международные правила, связанные с морским правом».

«Досмотр, который проводится, — это совершенно в рамках закона. А вот то, что делает Украина, задерживая российские суда и моряков, — это пиратство», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что заявление Порошенко можно охарактеризовать поговоркой «На зеркало неча пенять, коли рожа крива».

«Пусть посмотрят на себя и свои поступки. Тогда всё станет понятно», — сказал Иоффе.

Он добавил, что «первоначальная вина за всё происходящее» в российско-украинских отношениях «лежит на нынешних киевских властях».

Ранее Порошенко в интервью The Washington Post обвинил Россию в намерении «оккупировать» Азовское море.