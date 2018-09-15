В Крыму прокомментировали заявление Порошенко об «оккупации» Азовского моря

Короткая ссылка
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о стремлении России «оккупировать» Азовское море.
В Крыму прокомментировали заявление Порошенко об «оккупации» Азовского моря
  • © president.gov.ua

Иоффе заявил, что Киеву нужно «просто выполнять международные правила, связанные с морским правом».

«Досмотр, который проводится, — это совершенно в рамках закона. А вот то, что делает Украина, задерживая российские суда и моряков, — это пиратство», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что заявление Порошенко можно охарактеризовать поговоркой «На зеркало неча пенять, коли рожа крива».

«Пусть посмотрят на себя и свои поступки. Тогда всё станет понятно», — сказал Иоффе.

Он добавил, что «первоначальная вина за всё происходящее» в российско-украинских отношениях «лежит на нынешних киевских властях».

Ранее Порошенко в интервью The Washington Post обвинил Россию в намерении «оккупировать» Азовское море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить