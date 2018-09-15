Луценко допустил возможность создания общей политической силы с Кличко
- РИА Новости
Слова Луценко в своём Facebook приводит его пресс-секретарь Лариса Сарган.
«Я вернусь в политику, откуда я вышел. Я считаю, что сегодня я знаю гораздо больше, что нужно изменить в законах», — заявил он.
Луценко намерен вернуться в парламент и «работать над справедливостью и законностью». По словам генпрокурора Украины, он ведёт разговор со «всеми, кто думает о стране и политике так же».
«Я, например, веду разговоры с Виталием Кличко, с которым у меня давние дружеские и товарищеские отношения. Я считаю, что мы единомышленники. Не исключаю, что мы можем создать общую политическую силу», — заявил он.
По мнению Луценко, Кличко имеет достаточно серьёзную политическую силу на Украине.
Ранее Кличко заявил, что он пока не собирается баллотироваться в президенты Украины.