В Киеве задержали напавшего на судью по делу о преступлениях на «майдане»

Киевские полицейские задержали мужчину, напавшего на судью Святошинского суда Сергея Дячука, рассматривающего дело о преступлениях на «майдане», совершённых в феврале 2014 года.

Об этом информирует пресс-служба полиции украинской столицы.

Отмечается, что напавшим оказался охранник автостоянки, расположенной рядом с домом судьи.

По словам Дячука, он заметил, что охранник сжигает мусор возле стоянки, поэтому вышел и сделал ему замечание. В ходе перепалки мужчина схватил металлическую палку и начал наносить судье удары по голове и рукам.

Свидетели произошедшего вызвали скорую помощь, нападавший скрылся с места конфликта.

«Им оказался киевлянин 1964 года рождения. В настоящее время злоумышленник предоставляет объяснения следователям Святошинского управления полиции», — заявили в полиции.

Ранее стало известно, что вечером 14 сентября в Киеве напали судью.