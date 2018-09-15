В Киеве задержали напавшего на судью по делу о преступлениях на «майдане»
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба полиции украинской столицы.
Отмечается, что напавшим оказался охранник автостоянки, расположенной рядом с домом судьи.
По словам Дячука, он заметил, что охранник сжигает мусор возле стоянки, поэтому вышел и сделал ему замечание. В ходе перепалки мужчина схватил металлическую палку и начал наносить судье удары по голове и рукам.
Свидетели произошедшего вызвали скорую помощь, нападавший скрылся с места конфликта.
«Им оказался киевлянин 1964 года рождения. В настоящее время злоумышленник предоставляет объяснения следователям Святошинского управления полиции», — заявили в полиции.
Ранее стало известно, что вечером 14 сентября в Киеве напали судью.