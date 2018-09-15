В Киеве напали на рассматривающего дело о преступлениях на «майдане» судью
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета судей Украины.
«Сегодня вечером (в пятницу, 14 сентября. — RT) на судью Святошинского районного суда Киева Сергея Дячука было совершено нападение возле его собственного дома», — говорится в тексте.
Дячук, как отмечается в заявлении, связывает совершённое на него нападение с профессиональной деятельностью.
К настоящему времени сотрудникам правоохранительных органов не удалось задержать нападавшего.
Дячук госпитализирован в одну из больниц города.