В Киеве напали на рассматривающего дело о преступлениях на «майдане» судью

На судью Святошинского районного суда Киева Сергея Дячука, рассматривающего дело о преступлениях на «майдане», совершённых в феврале 2014 года, напали.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета судей Украины.

«Сегодня вечером (в пятницу, 14 сентября. — RT) на судью Святошинского районного суда Киева Сергея Дячука было совершено нападение возле его собственного дома», — говорится в тексте.

Дячук, как отмечается в заявлении, связывает совершённое на него нападение с профессиональной деятельностью.

К настоящему времени сотрудникам правоохранительных органов не удалось задержать нападавшего.

Дячук госпитализирован в одну из больниц города.