На Украине заявили о возобновлении работы пунктов пропуска на границе с Крымом

Расположенные на границе с Крымом украинские пункты пропуска «Каланчак» и «Чаплынка» возобновляют работу с 15 сентября. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Сегодня, 15 сентября, контрольные пункты въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплинка» возобновят свою работу», — заявили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что пограничники Херсонского отряда начнут операции по осуществлению пропуска граждан и транспорта в 10:00.

6 сентября в пограничном управлении ФСБ России по Крыму заявили, что Украина прекратила пропуск граждан и автомобилей через два из трёх пунктов на границе с полуостровом.