На Украине заявили о возобновлении работы пунктов пропуска на границе с Крымом
- РИА Новости
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«Сегодня, 15 сентября, контрольные пункты въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплинка» возобновят свою работу», — заявили в пресс-службе.
В сообщении говорится, что пограничники Херсонского отряда начнут операции по осуществлению пропуска граждан и транспорта в 10:00.
6 сентября в пограничном управлении ФСБ России по Крыму заявили, что Украина прекратила пропуск граждан и автомобилей через два из трёх пунктов на границе с полуостровом.