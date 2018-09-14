СМИ: В Харькове главу объединения участников боевых действий в Донбассе подозревают в вымогательстве

Прокуратура Харьковской области подозревает главу объединения участников боевых действий в Донбассе в вымогательстве.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации издания, подозреваемого зовут Денис Семенюк и он возглавляет организацию под названием «Союз ветеранов АТО». Ещё один подозреваемый Алексей Литовченко, который был застрелен при задержании, также был участником боевых действий в Донбассе.

По данным прокуратуры области, подозреваемый в вымогательстве, которого журналисты называют Семенюком, изобрёл схему обогащения за счёт застройщиков. В июне вместе с друзьями он напал на строящуюся АЗС и повредил строительные материалы, а после стал требовать деньги, чтобы нападения прекратились.

«После этого подозреваемый встретился с представителем собственника площадки и вымогал у него $50 тыс. в обмен на то, что он и его товарищи не станут мешать дальнейшему строительству, убедив представителя бизнесмена, что в случае отказа строительные работы на АЗС будут принудительно остановлены», — указывается в заявлении.

Позднее вымогатели снизили сумму до $30 тыс.

В итоге в середине июля представитель передал им $10 тыс., а 13 сентября при передаче остальных $20 тыс. подозреваемый был задержан.

В мае главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о резком росте преступности среди военнослужащих. По его словам, с апреля 2014 года было заведено более 27 тыс. уголовных дел на 43 тыс. украинских военных.