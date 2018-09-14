Эксперт назвал глупостью заявление Турчинова о тысячелетней истории украинских ВМС

Главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык прокомментировал в беседе с RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о тысячелетней истории украинских ВМС.

«Это абсолютная чушь и глупость. Исчислять историю военно-морского флота современного государства, которым себя называет Украина, от византийских времён — это примерно как исчислять историю Вооружённых сил Украины от скифов, батьки Махно и так далее. Любой военно-морской флот отсчитывает свою историю с того момента, когда начинал иметь регулярный характер», — пояснил он.

Ченнык добавил, что ВМС Украины существуют около 27 лет.

«По большому счёту у Украины первый военно-морской флот появился в 1991 году, когда началось деление Черноморского флота, и по договору между Украиной и Россией ей достались какие-то корабли, с которыми она толком не могла понять, что делать. И до сих пор, по-моему, не может этого понять. Всё остальное — фантазии и сказки», — заключил эксперт.

Ранее Турчинов рассказал о тысячелетней истории украинских ВМС, начинающейся с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году.