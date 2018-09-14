Лавров предостерёг от реализации силового сценария в Донбассе
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«Хотел бы решительно предостеречь тех, кто вынашивает силовой сценарий. Это будет катастрофой для украинского народа, потому что может реально подорвать государственность Украины. Нельзя воевать со своими гражданами», — сказал Лавров по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.
Ранее в МИД Германии заявили, что нормандский формат по Украине является работоспособным при условии готовности всех его участников к переговорам.