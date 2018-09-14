Лавров предостерёг от реализации силового сценария в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недопустимости реализации силового сценария развития событий на востоке Украины.

«Хотел бы решительно предостеречь тех, кто вынашивает силовой сценарий. Это будет катастрофой для украинского народа, потому что может реально подорвать государственность Украины. Нельзя воевать со своими гражданами», — сказал Лавров по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.

Ранее в МИД Германии заявили, что нормандский формат по Украине является работоспособным при условии готовности всех его участников к переговорам.