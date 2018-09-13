Госадвокат Януковича в ходе дебатов в суде попросил оправдать своего подзащитного

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Государственный адвокат Виктора Януковича Юрий Рябовол выступил на судебных дебатах по делу о государственной измене экс-президента Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Госадвокат Януковича в ходе дебатов в суде попросил оправдать своего подзащитного
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Прошу принять единственно правильное решение — оправдать Виктора Януковича по данному делу в связи с тем, что сторона обвинения не доказала, что он совершил данные уголовные правонарушения», — заявил адвокат.

Ранее стало известно, что прокурор Главной военной прокуратуры Украины просит суд приговорить бывшего украинского президента Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы.

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