Госадвокат Януковича в ходе дебатов в суде попросил оправдать своего подзащитного
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«Прошу принять единственно правильное решение — оправдать Виктора Януковича по данному делу в связи с тем, что сторона обвинения не доказала, что он совершил данные уголовные правонарушения», — заявил адвокат.
Ранее стало известно, что прокурор Главной военной прокуратуры Украины просит суд приговорить бывшего украинского президента Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы.