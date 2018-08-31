Убит глава ДНР Александр Захарченко

Адвокаты Януковича передали в ООН жалобы о нарушениях их прав в суде

Короткая ссылка
Адвокаты Игорь Федоренко и Андриана Фозекош, которые защищают экс-президента Украины Виктора Януковича, передали в ООН жалобы о нарушениях их прав в ходе рассмотрения судебных дел.
Адвокаты Януковича передали в ООН жалобы о нарушениях их прав в суде
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу адвокатского объединения «Авер Лекс», сотрудники которого представляют интересы Януковича.

«Против нас как неугодных власти адвокатов уже возбуждены уголовные дела, применяется физическое воздействие прямо в зале суда», — заявил Федоренко.

По его словам, в настоящее время механизмы защиты прав адвокатов на Украине уже не работают, поэтому защита Януковича надеется на поддержку международного сообщества.

Федоренко и Фозекош лично передали полномочному представителю управления специальных процедур офиса верховного комиссара ООН по правам человека Стефано Сенси жалобы о нарушениях их прав в ходе рассмотрения резонансных политических дел, таких как «дело «майдана» в Печерском и «дело о потере Крыма» в Оболонском районных судах Киева.

Ранее сообщалось, что украинская прокуратура возбудила дело против адвокатов Януковича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить