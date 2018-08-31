Адвокаты Януковича передали в ООН жалобы о нарушениях их прав в суде

Адвокаты Игорь Федоренко и Андриана Фозекош, которые защищают экс-президента Украины Виктора Януковича, передали в ООН жалобы о нарушениях их прав в ходе рассмотрения судебных дел.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу адвокатского объединения «Авер Лекс», сотрудники которого представляют интересы Януковича.

«Против нас как неугодных власти адвокатов уже возбуждены уголовные дела, применяется физическое воздействие прямо в зале суда», — заявил Федоренко.

По его словам, в настоящее время механизмы защиты прав адвокатов на Украине уже не работают, поэтому защита Януковича надеется на поддержку международного сообщества.

Федоренко и Фозекош лично передали полномочному представителю управления специальных процедур офиса верховного комиссара ООН по правам человека Стефано Сенси жалобы о нарушениях их прав в ходе рассмотрения резонансных политических дел, таких как «дело «майдана» в Печерском и «дело о потере Крыма» в Оболонском районных судах Киева.

Ранее сообщалось, что украинская прокуратура возбудила дело против адвокатов Януковича.