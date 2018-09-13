В Латвии выступили против предложения ЕК о сокращении финансирования страны за счёт ЕС

Министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола заявила, что власти страны выступают против предложения Еврокомиссии о сокращении финансирования латвийского государства за счёт Евросоюза.

Об этом сообщает LETA.

Как пояснила министр, из-за выхода Британии из объединения в ЕК предложили сократить доступное Латвии финансирование из Фонда сплочения ЕС на 13% (примерно €584 млн) в следующем периоде планирования. Латвийские власти не согласны с этим предложением.

«Было бы разумно всем «скинуться» и обеспечить такой же бюджет. Если же это невозможно, то приемлемым было бы сокращение фондов ЕС на 6%», — сказала она.

Отмечается, что данное решение касается и других стран Прибалтики: Эстонии и Литвы. Там тоже выступили против предложения Европейской комиссии.

Также министр указала, что для Латвии неприемлемо предложение сократить софинансирование ЕС в следующий период с 85% до 70%. По её словам, это приведёт к росту расходов государства на софинансирование проектов примерно на €400 млн.

Ранее латвийский политик рассказал о «катастрофической ситуации» в стране из-за ухудшения отношений с Россией.