В Латвии выступили против предложения ЕК о сокращении финансирования страны за счёт ЕС
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- globallookpress.com
Об этом сообщает LETA.
Как пояснила министр, из-за выхода Британии из объединения в ЕК предложили сократить доступное Латвии финансирование из Фонда сплочения ЕС на 13% (примерно €584 млн) в следующем периоде планирования. Латвийские власти не согласны с этим предложением.
«Было бы разумно всем «скинуться» и обеспечить такой же бюджет. Если же это невозможно, то приемлемым было бы сокращение фондов ЕС на 6%», — сказала она.
Отмечается, что данное решение касается и других стран Прибалтики: Эстонии и Литвы. Там тоже выступили против предложения Европейской комиссии.
Также министр указала, что для Латвии неприемлемо предложение сократить софинансирование ЕС в следующий период с 85% до 70%. По её словам, это приведёт к росту расходов государства на софинансирование проектов примерно на €400 млн.
Ранее латвийский политик рассказал о «катастрофической ситуации» в стране из-за ухудшения отношений с Россией.