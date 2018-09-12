В Госдуме ответили на решение суда Киева арестовать акции украинских «дочек» ВТБ и Сбербанка
- РИА Новости
Апелляционный суд Киева арестовал акции по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с России компенсации за имущество в Крыму.
«Без сомнения — это игра в пользу украинского олигарха. Украинская система вошла в долю с Коломойским», — отметил Белик.
Депутат добавил, что решения, выносимые украинским судом по разным вопросам, далеки от справедливости.
«Судейский корпус Украины последние годы и не отличался служением Фемиде: аресты невиновных, посадки журналистов. Выдавать решения в пользу олигархов — вот основное политическое и жизненное кредо практически каждого украинского судьи», — заключил Белик.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.