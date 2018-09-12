Депутат Рады заявила о «геноциде» медицинской системы на Украине

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Депутат Верховной рады Украины Ольга Богомолец заявила, что в стране происходит «геноцид» медицинской системы. Об этом она сказала в эфире телеканала «112 Украина».
Депутат Рады заявила о «геноциде» медицинской системы на Украине
  • ©pixabay.com

Таким образом она прокомментировала смерть украинской девочки после отравления в детском лагере.

По её мнению, медицинской сферой Украины руководят люди, которые не имеют профильного образования.

Также депутат заявила, что в украинских детских учреждениях нужно расширять доступ к медицинской помощи, а не уменьшать количество медицинских работников.

Богомолец добавила, что министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун второй год не ходит на заседания комитета здравоохранения Рады.

«Мы открыто обращались в кабмине, чтобы выяснять любые вопросы о задолженности медикам, относительно развития трансплантации на Украине», — сказала она.

Ранее стало известно, что на Украине запретили продажу французской вакцины с маркировкой на русском языке.

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