Белорусская православная церковь выразила протест из-за решения Константинополя по Украине

Синод Белорусской православной церкви выступил с обращением по поводу решения Константинопольского патриархата назначить экзархов в Киев.

Как отмечается в документе, БПЦ единогласно и единодушно поддерживает позицию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

БПЦ выразила протест против деяния Константинопольского патриархата, поскольку оно представляет собой «агрессивное вмешательство одной поместной церкви во внутренние дела другой поместной церкви, направленное на подрыв основ межправославного мира и единства».

Ранее синод Русской православной церкви выразил решительный протест и возмущение в связи с решением патриарха Константинопольского Варфоломея назначить двух представителей на Украине.