Белорусская православная церковь выразила протест из-за решения Константинополя по Украине

Короткая ссылка
Синод Белорусской православной церкви выступил с обращением по поводу решения Константинопольского патриархата назначить экзархов в Киев.
Белорусская православная церковь выразила протест из-за решения Константинополя по Украине
  • © kyivpatr
  • Facebook

Как отмечается в документе, БПЦ единогласно и единодушно поддерживает позицию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. 

БПЦ выразила протест против деяния Константинопольского патриархата, поскольку оно представляет собой «агрессивное вмешательство одной поместной церкви во внутренние дела другой поместной церкви, направленное на подрыв основ межправославного мира и единства».

Ранее синод Русской православной церкви выразил решительный протест и возмущение в связи с решением патриарха Константинопольского Варфоломея назначить двух представителей на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить