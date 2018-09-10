Сенцов написал завещание на своё творчество

Украинский режиссёр Олег Сенцов, отбывающий наказание в российской тюрьме и объявивший в мае голодовку, написал завещание на своё творчество. Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан.

«Он написал завещание на своё творчество в случае смерти, и это сильно пугает», — написала она в Facebook.

Каплан привела выдержки из письма Сенцова, в котором он пишет, что не верит «в счастливый конец всей этой истории». По его словам, его состояние остаётся примерно таким же, но добавилась гипоксия — нехватка кислорода в органах.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила украинской коллеге Людмиле Денисовой, что состояние Сенцова не ухудшилось. Она проинформировала, что режиссёр вновь отказался от госпитализации.