Сенцов написал завещание на своё творчество

Короткая ссылка
Украинский режиссёр Олег Сенцов, отбывающий наказание в российской тюрьме и объявивший в мае голодовку, написал завещание на своё творчество. Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан.

«Он написал завещание на своё творчество в случае смерти, и это сильно пугает», — написала она в Facebook.

Каплан привела выдержки из письма Сенцова, в котором он пишет, что не верит «в счастливый конец всей этой истории». По его словам, его состояние остаётся примерно таким же, но добавилась гипоксия — нехватка кислорода в органах.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила украинской коллеге Людмиле Денисовой, что состояние Сенцова не ухудшилось. Она проинформировала, что режиссёр вновь отказался от госпитализации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить