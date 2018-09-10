В Крыму пограничники задержали двух причаливших к берегу украинских рыбаков

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали двух нетрезвых рыбаков с Украины, которые незаконно пересекли границу и причалили у берегов полуострова.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления.

«Утром 10 сентября у береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района крымскими пограничниками задержаны два гражданина Украины, с их слов — жители села Стрелковое Генического района», — заявили в ведомстве.

Мужчины были задержаны во время швартовки к берегу на моторной лодке, на борту которой обнаружили около 20 кг рыбы.

«В ходе опроса иностранные граждане сообщили, что, выйдя на рыбалку, они решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками», — отметили в погрануправлении.

Отмечается, что рыбаки задержаны для подтверждения их личности, полного вытрезвления и установления всех обстоятельств совершённого правонарушения.

Ранее на Украине заявили о задержании в Крыму украинского рыболовецкого судна.