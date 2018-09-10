Министр инфраструктуры Украины выступил за закрытие железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян вновь заявил о необходимости прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, передаёт «Укринформ».

Он сообщил, что продолжает придерживаться такого мнения, однако отметил, что о сроках решения речь пока не идёт.

«Как только будет принято соответствующее решение, мы обязательно об этом сообщим», — сказал Омелян.

Он выразил уверенность, что это не отразится на финансовых показателях украинской железной дороги, поскольку, по его словам, сейчас существует неудовлетворённый спрос на перевозки внутри Украины, особенно в западном направлении.

16 августа Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией.

Позднее сообщалось, что Мининфраструктуры Украины засекретило предложения относительно возможного закрытия ж/д сообщения с Россией.