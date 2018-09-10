Министр инфраструктуры Украины выступил за закрытие железнодорожного сообщения с Россией

Короткая ссылка
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян вновь заявил о необходимости прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, передаёт «Укринформ».
Министр инфраструктуры Украины выступил за закрытие железнодорожного сообщения с Россией
  • РИА Новости

Он сообщил, что продолжает придерживаться такого мнения, однако отметил, что о сроках решения речь пока не идёт.

«Как только будет принято соответствующее решение, мы обязательно об этом сообщим», — сказал Омелян.

Он выразил уверенность, что это не отразится на финансовых показателях украинской железной дороги, поскольку, по его словам, сейчас существует неудовлетворённый спрос на  перевозки внутри Украины, особенно в западном направлении.

16 августа Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией.

Позднее сообщалось, что Мининфраструктуры Украины засекретило предложения относительно возможного закрытия ж/д сообщения с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить