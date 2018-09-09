Белоруссия собирается привлечь до $2 млрд за счёт размещения гособлигаций в России и Китае

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Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск планирует привлечь в ближайшие годы до $2 млрд за счёт размещения государственных суверенных облигаций на рынках России, Китая и других стран.
Белоруссия собирается привлечь до $2 млрд за счёт размещения гособлигаций в России и Китае
  • РИА Новости

«Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе с локальных рынков — российского, китайского, иных рынков, на которых Беларусь может работать, — мы сможем привлечь заимствования до $2 млрд суммарно на несколько лет», — приводит РИА Новости слова Ермоловича, которые он сказал в эфире СТВ.

Также он заявил, что правительство Белоруссии решило отказаться от совместной с Международным валютным фондом программы структурных реформ в стране, которые были бы поддержаны кредитом МВФ.

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