Белоруссия отказалась от финансирования реформ со стороны МВФ
- РИА Новости
«Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии МВФ», — приводит РИА Новости слова министра финансов Белоруссии Максима Ермоловича, которые он сказал в эфире телеканала СТВ.
Он отметил, что по ключевым моментам позиции совпали, но стороны разошлись в сроках её реализации.
Ермолович добавил, что правительство отказалось от программы с МВФ, так как фонд настаивал «на более сжатом периоде, когда эти реформы должны были быть реализованы». По его словам, для населения это стало бы шоком.
Подробнее о переговорах Белоруссии с МВФ — в материале RT.