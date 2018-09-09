Белоруссия отказалась от финансирования реформ со стороны МВФ

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Правительство Белоруссии решило отказаться от совместной с Международным валютным фондом программы структурных реформ в стране, которые были бы поддержаны кредитом МВФ.
Белоруссия отказалась от финансирования реформ со стороны МВФ
  • РИА Новости

«Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии МВФ», — приводит РИА Новости слова министра финансов Белоруссии Максима Ермоловича, которые он сказал в эфире телеканала СТВ.

Он отметил, что по ключевым моментам позиции совпали, но стороны разошлись в сроках её реализации.

Ермолович добавил, что правительство отказалось от программы с МВФ, так как фонд настаивал «на более сжатом периоде, когда эти реформы должны были быть реализованы». По его словам, для населения это стало бы шоком.

Подробнее о переговорах Белоруссии с МВФ — в материале RT.

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