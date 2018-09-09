Додон прокомментировал сообщения о своём состоянии после ДТП
Президент Молдавии Игорь Додон в беседе с kp.ru прокомментировал сообщения о своём состоянии после дорожно-транспортного происшествия.
- РИА Новости
«Нет ни травм, ни ушибов», — сказал он.
По его словам, «всё нормально».
Ранее администрация Додона опровергла сообщения о пострадавших в ДТП членах его семьи.
9 сентября кортеж Додона попал в аварию.
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