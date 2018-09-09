Додон прокомментировал сообщения о своём состоянии после ДТП

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Президент Молдавии Игорь Додон в беседе с kp.ru прокомментировал сообщения о своём состоянии после дорожно-транспортного происшествия.
Додон прокомментировал сообщения о своём состоянии после ДТП
  • РИА Новости

«Нет ни травм, ни ушибов», — сказал он.

По его словам, «всё нормально».

Ранее администрация Додона опровергла сообщения о пострадавших в ДТП членах его семьи.

9 сентября кортеж Додона попал в аварию

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