Эксперт оценил вероятность «оттепели» в отношениях России и Украины

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Член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вероятность «оттепели» в отношениях России и Украины.
Эксперт оценил вероятность «оттепели» в отношениях России и Украины
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По словам эксперта, «просвет» с переговорами президентов двух стран может быть, но пока что этого не наблюдается.

Как полагает Безпалько, сейчас будет период ожидания того, как на Украине пройдут президентские выборы.

«Может быть, эти выборы обернутся тем, что следующий президент Украины будет хотя бы в какой-то степени допускать решения, которые Пётр Порошенко допустить не мог никак», — пояснил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что перспектив для контактов президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко после убийства главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко всё меньше.

Также глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об опасности для Украины разрыва договора о дружбе с Россией.

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