Пашинян рассказал об отсутствии проблем в отношениях России и Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в российско-армянских отношениях нет проблем.
Пашинян рассказал об отсутствии проблем в отношениях России и Армении
  • РИА Новости

«Моя встреча с президентом России Владимиром Путиным только что закончилась. У нас был эффективный разговор, по результатам которого мы можем заявить, что у Армении блестящие отношения с Россией. В наших отношениях нет проблем», — сообщил Пашинян на своей странице в Facebook.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с Пашиняном заявил, что отношения Еревана и Москвы развиваются поступательно по всем направлениям. Он также заявил о готовности сверить часы с армянской стороной по поводу текущего и долгосрочного взаимодействия двух стран. 

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