В ДНР сообщили о 18 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что ВСУ в течение суток нарушили «школьное перемирие» в Донбассе 18 раз, в результате обстрелов были повреждены 11 домов в посёлке Коминтерново.
В ДНР сообщили о 18 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
  • © Sergei Karazy globallookpress.com

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.

«За истёкшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 18», — заявил он. 

Отмечается, что в зоне обстрела со стороны украинских силовиков оказались десять населённых пунктов.

В СЦКК заявили, что жертв нет.

Ранее в ОБСЕ заявили, что в Донбассе зафиксировано сокращение числа нарушений режима прекращения огня.

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