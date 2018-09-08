В ДНР сообщили о 18 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
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Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.
«За истёкшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 18», — заявил он.
Отмечается, что в зоне обстрела со стороны украинских силовиков оказались десять населённых пунктов.
В СЦКК заявили, что жертв нет.
Ранее в ОБСЕ заявили, что в Донбассе зафиксировано сокращение числа нарушений режима прекращения огня.