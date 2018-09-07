Эксперт оценил вероятность получения Украиной новых кредитов МВФ

Старший научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вероятность получения Украиной новых кредитов Международного валютного фонда (МВФ).

По мнению эксперта, шансы есть, но нужно понимать, что транши предоставляются Киеву не на развитие страны, а как спасательный круг в связи с необходимостью обслуживать уже имеющиеся долги.

Неменский также отметил, что Украина не соответствует требованиям, выдвигаемым МВФ.

«Сейчас идёт серьёзный торг. Просто так деньги на спасение Украины, чтобы та дотянула до выборов, никто давать не хочет. Запад заинтересован в конкретных шагах Киева, на которые там идти не хотят. Речь о программе приватизации, открытии рынка земли», — пояснил он.

По словам эксперта, от Украины ждут выполнения и других непопулярных требований, которые могут заметно ослабить позиции нынешней власти в преддверии выборов.

Ранее Минфин Украины заявил о выполнении страной большинства обязательств перед МВФ.

Также политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал повышение учётной ставки на Украине до 18%.