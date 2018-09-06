Вышинский назвал свой арест пиар-акцией украинских властей к выборам

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил в интервью интернет-изданию «СТРАНА.ua», что его арест — это пиар-акция властей Украины в преддверии выборов.

«Выборы скоро, а предоставить избирателю нечего. Кроме войны, власть не предлагает других решений конфликта в Донбассе. Коммуналка заоблачная, гривна падает, украинцы выезжают в ЕС и Россию на заработки», — сообщил Вышинский.

По его словам, на этом фоне украинские власти стараются показать избирателям достижения на параде, устраивают суету вокруг автокефалии, пытаются освободить или обменять осуждённых в России граждан Украины.

Ранее сообщалось, что Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому до 4 ноября.

Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.