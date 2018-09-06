Вышинский назвал свой арест пиар-акцией украинских властей к выборам

Короткая ссылка
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил в интервью интернет-изданию «СТРАНА.ua», что его арест — это пиар-акция властей Украины в преддверии выборов.
Вышинский назвал свой арест пиар-акцией украинских властей к выборам
  • РИА Новости

«Выборы скоро, а предоставить избирателю нечего. Кроме войны, власть не предлагает других решений конфликта в Донбассе. Коммуналка заоблачная, гривна падает, украинцы выезжают в ЕС и Россию на заработки», — сообщил Вышинский.

По его словам, на этом фоне украинские власти стараются показать избирателям достижения на параде, устраивают суету вокруг автокефалии, пытаются освободить или обменять осуждённых в России граждан Украины.

Ранее сообщалось, что Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому до 4 ноября.

Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить