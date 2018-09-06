Вышинский назвал свой арест пиар-акцией украинских властей к выборам
- РИА Новости
«Выборы скоро, а предоставить избирателю нечего. Кроме войны, власть не предлагает других решений конфликта в Донбассе. Коммуналка заоблачная, гривна падает, украинцы выезжают в ЕС и Россию на заработки», — сообщил Вышинский.
По его словам, на этом фоне украинские власти стараются показать избирателям достижения на параде, устраивают суету вокруг автокефалии, пытаются освободить или обменять осуждённых в России граждан Украины.
Ранее сообщалось, что Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому до 4 ноября.
Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.