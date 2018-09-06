Вышинский рассказал о необоснованности предъявленных ему обвинений

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Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил в суде, что Служба безопасности Украины построила обвинения, проанализировав только часть публикаций на сайте.
Вышинский рассказал о необоснованности предъявленных ему обвинений
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Заседание транслировал херсонский телеканал «Скифия» на своей странице в Facebook.

«В СБУ вполне зрячие люди, но они закрывают глаза и показывают только хвост от нашего сайта, не указывая на то, что на нашем сайте были другие, противоположные точки зрения», — заявил Вышинский.

Журналист отмечает, что обвинения СБУ необоснованны, так как ответственность за каждую публикацию несёт её автор.

Он также подчеркнул, что правоохранители не учли комментарии украинских политологов с проукраинской позицией, которые также публиковались на сайте.

Ранее Вышинский сообщил, что суд в Херсоне допустил грубые нарушения при рассмотрении заявления об отводе судьи, председательствующего на заседании по продлению ареста журналиста.

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