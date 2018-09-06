Вышинский рассказал о необоснованности предъявленных ему обвинений
- РИА Новости
Заседание транслировал херсонский телеканал «Скифия» на своей странице в Facebook.
«В СБУ вполне зрячие люди, но они закрывают глаза и показывают только хвост от нашего сайта, не указывая на то, что на нашем сайте были другие, противоположные точки зрения», — заявил Вышинский.
Журналист отмечает, что обвинения СБУ необоснованны, так как ответственность за каждую публикацию несёт её автор.
Он также подчеркнул, что правоохранители не учли комментарии украинских политологов с проукраинской позицией, которые также публиковались на сайте.
Ранее Вышинский сообщил, что суд в Херсоне допустил грубые нарушения при рассмотрении заявления об отводе судьи, председательствующего на заседании по продлению ареста журналиста.