Вышинский сообщил о нарушениях в суде во время рассмотрения заявления защиты

Короткая ссылка
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сказал, что суд в Херсоне допустил грубые нарушения при рассмотрении заявления об отводе судьи, председательствующего на заседании по продлению ареста журналиста.
Вышинский сообщил о нарушениях в суде во время рассмотрения заявления защиты
  • © РИА Новости

«Вчерашнее заседание по рассмотрению ходатайства моего адвоката проходило с грубейшими нарушениями процессуального кодекса, когда секретарь просто сфальсифицировал данные о вызове моих адвокатов на заседание», — цитирует РИА Новости Вышинского.

Ранее суд в Херсоне объявил перерыв на заседании по делу Вышинского.

5 сентября во время заседания журналист был госпитализирован из зала Херсонского городского суда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить