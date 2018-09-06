Вышинский сообщил о нарушениях в суде во время рассмотрения заявления защиты
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«Вчерашнее заседание по рассмотрению ходатайства моего адвоката проходило с грубейшими нарушениями процессуального кодекса, когда секретарь просто сфальсифицировал данные о вызове моих адвокатов на заседание», — цитирует РИА Новости Вышинского.
Ранее суд в Херсоне объявил перерыв на заседании по делу Вышинского.
5 сентября во время заседания журналист был госпитализирован из зала Херсонского городского суда.