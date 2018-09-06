Лукашенко принял участие в уборке урожая картофеля и арбузов

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Белорусский лидер Александр Лукашенко присоединился к уборке урожая картофеля и арбузов на приусадебном участке, заявили в пресс-службе главы государства.
Лукашенко принял участие в уборке урожая картофеля и арбузов
  • © Сайт президента республики Беларусь

Как отмечается, на участке выращивается картофель трёх сортов, среди которых — «Уладар», выведенный белорусскими селекционерами, а также немецкие «Королева Анна» и «Сатина».

«Год выдался картофельным, а урожай на президентском поле получен приличный: с площади в 1,5 га убрали 60 т. Таким образом, урожайность составила 400 ц/га», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что «порадовали и арбузы», которым «нетипично знойные для Беларуси несколько летних недель пошли только на пользу».

«В этом Александр Лукашенко и его помощники по уборке урожая смогли убедиться прямо в поле, продегустировав сладкую ягоду», — добавили в пресс-службе.

В августе 2017 года Лукашенко с сыном выкопали 105 тонн картофеля на своём участке

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