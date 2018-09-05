Пострадавшего после взрыва в Донецке вице-премьера ДНР выписали из больницы
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Он пострадал при взрыве в кафе «Сепар», в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко.
«Состояние вице-премьера удовлетворительное — в настоящее время Александр Тимофеев проходит амбулаторное лечение на дому», — сообщили в администрации ДНР.
Отмечается, что в скором времени Тимофеев вернётся к исполнению своих обязанностей.
31 августа в Донецке произошёл взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Захарченко и был госпитализирован глава Министерства налогов и сборов ДНР Тимофеев.
В МИД России заявили, что целью убийства Захарченко является срыв процесса мирного политического урегулирования ситуации в Донбассе, а также выполнения минских договорённостей.