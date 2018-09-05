Москалькова назвала Вышинского узником совести
- РИА Новости
«Обращаюсь ко всему правозащитному мировому сообществу, ко всем неравнодушным людям: возвысим свой голос в защиту узника совести — российского журналиста Кирилла Вышинского, который страдает только за то, что защищал одно из основополагающих прав человека — право на свободу слова», — приводит Интерфакс слова Москальковой.
Ранее главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского госпитализировали из зала Херсонского городского суда. Позднее заседание было продолжено.