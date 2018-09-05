Москалькова назвала Вышинского узником совести

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к международному правозащитному сообществу с призывом защитить главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который 5 сентября был госпитализирован из зала Херсонского городского суда.
Москалькова назвала Вышинского узником совести
  • РИА Новости

«Обращаюсь ко всему правозащитному мировому сообществу, ко всем неравнодушным людям: возвысим свой голос в защиту узника совести — российского журналиста Кирилла Вышинского, который страдает только за то, что защищал одно из основополагающих прав человека — право на свободу слова», — приводит Интерфакс слова Москальковой.

Ранее главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского госпитализировали из зала Херсонского городского суда. Позднее заседание было продолжено.

Подробнее — в материале RT.

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