Заседание в Минске по ситуации в Донбассе началось с минуты молчания в память о Захарченко

Заседание подгрупп по Донбассу в Минске началось с минуты молчания в память о погибшем Александре Захарченко, главе самопровозглашённой Донецкой народной республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Родиона Мирошника, представителя самопровозглашённой Луганской народной республики.

«На минских переговорах заседание в трёх рабочих группах началось с минуты молчания в память о погибшем главе ДНР, подписанте Минских соглашений Александре Захарченко. В отдельных группах представители ОБСЕ поддержали скорбную процедуру и выразили соболезнования представителям Донецкой народной республики», — сообщил представитель ЛНР.

Мирошник добавил, что представители Украины «по-разному» отреагировали на эту акцию.

«В одной из групп сначала покинули заседание, потом вернулись к диалогу», — пояснил он.

Ранее ФАН сообщало, что в Минске начались переговоры участников контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.