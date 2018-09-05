Заседание в Минске по ситуации в Донбассе началось с минуты молчания в память о Захарченко
- РИА Новости
«На минских переговорах заседание в трёх рабочих группах началось с минуты молчания в память о погибшем главе ДНР, подписанте Минских соглашений Александре Захарченко. В отдельных группах представители ОБСЕ поддержали скорбную процедуру и выразили соболезнования представителям Донецкой народной республики», — сообщил представитель ЛНР.
Мирошник добавил, что представители Украины «по-разному» отреагировали на эту акцию.
«В одной из групп сначала покинули заседание, потом вернулись к диалогу», — пояснил он.
Ранее ФАН сообщало, что в Минске начались переговоры участников контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.