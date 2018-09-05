Заседание в Минске по ситуации в Донбассе началось с минуты молчания в память о Захарченко

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Заседание подгрупп по Донбассу в Минске началось с минуты молчания в память о погибшем Александре Захарченко, главе самопровозглашённой Донецкой народной республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Родиона Мирошника, представителя самопровозглашённой Луганской народной республики.
Заседание в Минске по ситуации в Донбассе началось с минуты молчания в память о Захарченко
  • РИА Новости

«На минских переговорах заседание в трёх рабочих группах началось с минуты молчания в память о погибшем главе ДНР, подписанте Минских соглашений Александре Захарченко. В отдельных группах представители ОБСЕ поддержали скорбную процедуру и выразили соболезнования представителям Донецкой народной республики», — сообщил представитель ЛНР.

Мирошник добавил, что представители Украины «по-разному» отреагировали на эту акцию.

«В одной из групп сначала покинули заседание, потом вернулись к диалогу», — пояснил он.

Ранее ФАН сообщало, что в Минске начались переговоры участников контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

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