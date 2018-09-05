Комиссия ЯНАО отказалась рассматривать прошение матери Сенцова о его помиловании

Комиссия по вопросам помилования Ямало-Ненецкого округа отказалась рассматривать прошение матери отбывающего наказание в российской тюрьме украинского режиссёра Олега Сенцова о помиловании.

Текст ответа комиссии выложил адвокат Дмитрий Динзе на своей странице в Facebook.

«Разъясняю вам, что оно (ходатайство. — RT) не может быть принято к рассмотрению, так как не соответствует требованиям», — говорится в ответе комиссии.

Как отметили в комиссии, в соответствии с указом сам осуждённый должен обратиться с ходатайством о помиловании к президенту России в письменной форме.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что угрозы для жизни Сенцова нет: он не принимает пищу, но получает питательные смеси.

Сенцов приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.