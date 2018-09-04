Украина вслед за ЕС может принять решение об отмене перехода на летнее время
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Об этом сообщает УНН со ссылкой на ведомство.
«Украиной взят курс на евроинтеграцию, которым предусматривается имплементация европейского законодательства... Учитывая изложенное, в случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время Минэкономразвития обратится в кабинет министров Украины насчёт возможности внесения соответствующих изменений», — указывается в заявлении.
В министерстве отметили, что «экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переходе на летнее время в Минэкономразвития отсутствуют».
Ранее сообщалось, что Брюссель принял решение отказаться от ежегодного перехода на летнее время.