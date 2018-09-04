Украина вслед за ЕС может принять решение об отмене перехода на летнее время

Минэкономразвития Украины намерено обратиться в правительство с предложением отменить переход на летнее время, если Европейский союз примет аналогичное решение на своей территории.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ведомство.

«Украиной взят курс на евроинтеграцию, которым предусматривается имплементация европейского законодательства... Учитывая изложенное, в случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время Минэкономразвития обратится в кабинет министров Украины насчёт возможности внесения соответствующих изменений», — указывается в заявлении.

В министерстве отметили, что «экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переходе на летнее время в Минэкономразвития отсутствуют».

Ранее сообщалось, что Брюссель принял решение отказаться от ежегодного перехода на летнее время.