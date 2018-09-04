Климкин обвинил Россию в финансовом шантаже Совета Европы

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия использует против Совета Европы «финансовый шантаж».
Климкин обвинил Россию в финансовом шантаже Совета Европы
  • © Михаил Палинчак
  • РИА Новости

По его словам, Украина «сделала добровольный взнос в бюджет Совета Европы» в размере $400 тыс.

«Россия использует против СЕ финансовый шантаж. В эти сложные времена организация нуждается в поддержке. Присоединяйтесь к нам, иначе СЕ больше не будет защищать свои ценности и принципы», — написал он в Twitter.

Ранее в российском МИД подчеркнули, что на данный момент нет никаких оснований возобновлять взносы в бюджет Совета Европы.

В середине мая правительство Украины одобрило взнос в СЕ в размере $400 тыс.

В Совете Федерации с иронией прокомментировали данные сообщения

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