Климкин обвинил Россию в финансовом шантаже Совета Европы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия использует против Совета Европы «финансовый шантаж».

По его словам, Украина «сделала добровольный взнос в бюджет Совета Европы» в размере $400 тыс.

«Россия использует против СЕ финансовый шантаж. В эти сложные времена организация нуждается в поддержке. Присоединяйтесь к нам, иначе СЕ больше не будет защищать свои ценности и принципы», — написал он в Twitter.

Сьогодні Україна зробила добровільний внесок до бюджету Ради Європи у розмірі 400,000 дол. США. Росія використовує проти РЄ фінансовий шантаж. У ці складні часи організація потребує підтримки. Приєднуйтесь до нас, інакше РЄ більше не захищатиме свої цінності та принципи — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 сентября 2018 г.

Ранее в российском МИД подчеркнули, что на данный момент нет никаких оснований возобновлять взносы в бюджет Совета Европы.

В середине мая правительство Украины одобрило взнос в СЕ в размере $400 тыс.

В Совете Федерации с иронией прокомментировали данные сообщения.