Луценко заявил о получении разрешения на заочное досудебное расследование в отношении Азарова

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Суд на Украине разрешил проведение заочного досудебного расследования в отношении бывшего премьер-министра страны Николая Азарова. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Луценко заявил о получении разрешения на заочное досудебное расследование в отношении Азарова
  • РИА Новости

«Получили вчера разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Азарова, который подозревается в завладении в соучастии с другими участниками преступной организации Виктора Януковича сжиженным газом общей стоимостью около 2,2 млрд гривен», — написал Луценко на странице в Facebook.

В январе сообщалось, что Азаров и экс-глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов стали фигурантами уголовных дел и объявлены в розыск. Отмечалось, что в ходе расследования криминального производства относительно «преступной организации» экс-президента Украины Виктора Януковича было объявлено о подозрении Азарову и Арбузову.

Также стало известно, что защита бывшего президента Украины Виктора Януковича планирует в ходе заседания суда допросить Николая Азарова.

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