Порошенко «взбесило» предложение Тимошенко подписать меморандум о курсе Украины в ЕС

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Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что его «бесит слово «меморандум» после предложения лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко подписать меморандум о курсе Украины в ЕС и НАТО.
Порошенко «взбесило» предложение Тимошенко подписать меморандум о курсе Украины в ЕС
  • © Valentyn Ogirenko
  • Reuters

«Любой другой формат документа, в котором нет юридического обязательства, на самом деле является, мягко говоря, неэффективным», — цитирует РИА Новости Порошенко.

Как подчеркнул глава государства, «слово «меморандум» несколько бесит», так как документ под таким названием, «как памятная записка», не носит обязывающего характера.

«Тем более относительно событий или ситуации, где речь идёт о суверенитете, территориальной целостности, независимости или направлении развития», — добавил он.

Ранее Порошенко зарегистрировал в украинском парламенте поправки в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО.

Тимошенко призвала украинских депутатов подписать меморандум, закрепляющий этот курс.

В конце августа Тимошенко пообещала, что Украина будет делать всё, чтобы войти в ЕС

Как заявляли в Министерстве иностранных дел Венгрии, Киев сам виноват в том, что имеет проблемы со вступлением в ЕС и НАТО.

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