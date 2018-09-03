Появились детали нападения на российского журналиста в Донецке
- РИА Новости
«Сегодня Семён Пегов выходил в прямой эфир из Донецка, во время трансляции на него напал неадекватный человек в форме», — говорится в сообщении в Telegram-канале WarGonzo.
Отмечается, что сам журналист расценивает произошедшее как провокацию.
Уточняется, что корреспондент не получил серьёзных травм в результате инцидента.
«Наш оператор Влад Зиздок не из робкого десятка, оттащил дурака», — указывается в сообщении.
Ранее в интернете опубликовали видео нападения на Пегова во время прямого эфира.