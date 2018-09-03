Появились детали нападения на российского журналиста в Донецке

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Стали известны подробности нападения на российского военного корреспондента Семёна Пегова в Донецке во время прямого эфира программы «Время покажет».
Появились детали нападения на российского журналиста в Донецке
  • РИА Новости

«Сегодня Семён Пегов выходил в прямой эфир из Донецка, во время трансляции на него напал неадекватный человек в форме», — говорится в сообщении в Telegram-канале WarGonzo.

Отмечается, что сам журналист расценивает произошедшее как провокацию. 

Уточняется, что корреспондент не получил серьёзных травм в результате инцидента.  

«Наш оператор Влад Зиздок не из робкого десятка, оттащил дурака», —  указывается в сообщении.

Ранее в интернете опубликовали видео нападения на Пегова во время прямого эфира.

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