В Эстонии призвали не бояться военных учений России

Член Партии реформ Эстонии и эксперт по безопасности Ээрик-Нийлес Кросс прокомментировал военные манёвры «Восток-2018», которые пройдут в России.

«Страх не поможет, и ему нет смысла подчиняться, но на учения русских нужно обратить внимание. Эти учения — умышленная демонстрация мускулатуры», — приводит Postimees слова Кросса.

Он отметил, что крупными учениями Россия хочет показать «силу и мощь».

Кросс добавил, что посредством «военного тумана» Россия пытается посеять неясность среди западных союзников.

«Поэтому за военными учениями в России, конечно, нужно наблюдать, но не исходить из того, что сейчас начнётся война или последует нападение. Это зависит от многих других обстоятельств», — заключил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с НСН прокомментировал статью немецкого издания Handelsblatt о том, что российские военные учения «Восток-2018», проводимые совместно с Китаем, являются «сигналом» для всего мира, воплощая в жизнь страхи Вашингтона о сотрудничестве Москвы и Пекина.