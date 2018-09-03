Президент Татарстана встретился с главой Киргизии

Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл рабочие беседы с представителями руководства Киргизии, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Это произошло в рамках церемонии открытия Всемирных игр кочевников.

В частности, Минниханов встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Глава Татарстана отметил высокий уровень организации церемонии открытия и рассказал, что в состязаниях примут участие 45 представителей республики в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что Минниханов приехал в Киргизию с рабочим визитом.

Также «ПолитЭксперт» сообщал, что Санкт-Петербург согласовал новую «дорожную карту» взаимодействия с японской префектурой Хоккайдо.