Президент Татарстана прибыл в Киргизию с рабочим визитом

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Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал в Киргизию с рабочим визитом, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Президент Татарстана прибыл в Киргизию с рабочим визитом
  • © Rustam Minnikhanov
  • globallookpress.com

Как отмечается, программа включает участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников.

Кроме того, должна состояться встреча с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

В состав делегации также вошли заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев и первый заместитель министра спорта республики Халил Шайхутдинов.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Санкт-Петербург согласовал новую «дорожную карту» взаимодействия с японской префектурой Хоккайдо.

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