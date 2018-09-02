Президент Татарстана прибыл в Киргизию с рабочим визитом
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Как отмечается, программа включает участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников.
Кроме того, должна состояться встреча с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
В состав делегации также вошли заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев и первый заместитель министра спорта республики Халил Шайхутдинов.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Санкт-Петербург согласовал новую «дорожную карту» взаимодействия с японской префектурой Хоккайдо.