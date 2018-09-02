В Донецке началась церемония прощания с Захарченко

Короткая ссылка
Церемония прощания с главой самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко началась в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. Соловьяненко.
В Донецке началась церемония прощания с Захарченко
  • РИА Новости

Как передаёт Донецкое агентство новостей, у входа возвышается огромный портрет Захарченко, в холле установлен гроб с его телом.

Очередь из желающих почтить память главы ДНР продолжает расти. По подсчётам агентства, в ней уже несколько тысяч человек. 

31 августа в центре Донецка при взрыве погибли Захарченко и его телохранитель.

По словам советника главы республики Александра Казакова, Захарченко погиб в результате взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного в городском кафе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить