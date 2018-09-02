В Донецке началась церемония прощания с Захарченко
- РИА Новости
Как передаёт Донецкое агентство новостей, у входа возвышается огромный портрет Захарченко, в холле установлен гроб с его телом.
Очередь из желающих почтить память главы ДНР продолжает расти. По подсчётам агентства, в ней уже несколько тысяч человек.
31 августа в центре Донецка при взрыве погибли Захарченко и его телохранитель.
По словам советника главы республики Александра Казакова, Захарченко погиб в результате взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного в городском кафе.