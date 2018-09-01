Волкер заявил, что для Украины естественно наращивать свой военный потенциал

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Специальный представитель Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер в интервью изданию The Guardian не исключил, что Вашингтон может оказать содействие Киеву в осуществлении дальнейших закупок вооружений.
Волкер заявил, что для Украины естественно наращивать свой военный потенциал
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По его мнению, в связи с тем, что Украина «каждую неделю теряет солдат» на юго-востоке страны, для Киева естественно наращивать военный потенциал.

«Для Украины естественно наращивать свой военный потенциал, заниматься самообороной, естественно обращаться за помощью, и естественно, что другим странам следует им помочь. И конечно, им нужна помощь в виде летального вооружения, потому что по ним стреляют», — пояснил он. 

При этом Волкер добавил, что между Вашингтоном и Киевом может состояться диалог на соответствующую тему.

«Я думаю, что состоится определённая дискуссия в отношении военно-морского потенциала... Им нужно восстановить военно-морские силы, и у них также очень ограниченный военно-воздушный потенциал. Я думаю, что нам придётся обратить внимание на противовоздушную оборону», — заключил он.

Ранее посол Украины в Соединённых Штатах Валерий Чалый рассказал, что Киев подал запрос на покупку американских систем противовоздушной обороны.

В июле сообщалось, что Министерство обороны США выделило $307,5 млн на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины, Литвы, Эстонии, Турции, Австралии и Тайваня. 

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